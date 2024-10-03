Турчак вступил в должность главы Республики Алтай

Андрей Турчак, победивший в выборах главы Республики Алтай в единый день голосования в сентябре, официально вступил в должность.

Он принес присягу, видео с церемонии транслирует правительство региона.

"Клянусь народу Республики Алтай добросовестно и ответственно исполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай. Строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Алтай и законы Республики Алтай, уважать и охранять права и свободы граждан, защищать интересы республики и верно служить ее народу", - сказал Турчак.

На церемонии вступления в должность присутствуют полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, депутаты Госсобрания - Эл Курултай, главы районов, а также представители политических партий и общественности.

Ранее врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") победил на выборах главы республики с 74,09% голосов, второе место занял Александр Кириллов от ЛДПР, третье - Олег Добрынин от партии "Родина".