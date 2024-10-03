В России назвали условие прекращения атак украинских дронов

Атаки украинских дронов по территории России прекратятся с окончанием специальной военной операции (СВО), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое условие он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

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Это похоже на некую агонию со стороны ВСУ. Попытки запугать, попытки шантажировать российское руководство не приводят ни к каким результатам, а поражения [Украины] на фронтах продолжают увеличиваться. Я думаю, что они будут продолжать такие террористические действия пока мы не закончим специальную военную операцию

«Мы на сегодняшний день, конечно, делаем все в рамках возможного для того, чтобы ситуация менялась. И ситуация меняется — вы каждый день слышите об освобождении новых территорий. Политика, которую сегодня активно проводит Киев с попыткой внедрения "проекта победы" и другие действия по дальнейшему вовлечению НАТО в развернутый ими конфликт не приводят к желаемым для них результатам, поэтому террористические действия все больше и больше увеличиваются. Мы принимаем все возможные меры, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожаются [дроны]», — сказал депутат.

В ночь на 3 октября Украина выпустила по территории России 113 беспилотников, сообщило Минобороны. Силы ПВО сбили 73 дрона над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и один — над Брянской областью. В ведомстве уточнили, что украинская сторона использовала дроны самолетного типа.