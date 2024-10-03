Российский МИД на регулярной основе направляет Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) данные о преступлениях ВСУ, однако сообщения остаются без ответа. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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«УВКПЧ и ранее располагало большим объемом данных, которые им регулярно направлялись и направляются подразделениями российского МИД на основании расследований, проводимых нашими следственными органами в отношении преступлений киевских боевиков», - подчеркнул он.

По словам Мирошника, ведомство просто игнорирует те данные, которые предоставляет Россия. Он подчеркнул, что ВСУ в течение десяти лет неприемлемо относятся к военнопленным.

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До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала осудить пытки российских солдат в украинском плену. На конференции при участии Международного комитета Красного Креста, которая была организована государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, Москалькова заявила о том, что Россия накопила большой объем свидетельств пыток российских солдат, попавших в украинский плен.

Ранее на камере военного ВСУ обнаружили видео расстрела мирных жителей Курской области.