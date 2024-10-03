В Госдуме предложили ввести цветовую маркировку продуктов

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести цветовую маркировку продуктов, которые содержат сахар и жиры. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он предложил внедрить систему маркировки «Светофор» на обязательной основе для всех производителей.

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По мнению парламентария, подобная мера поможет потребителям легко ориентироваться в выборе продуктов с различным содержанием сахара. Красная маркировка будет означать его повышенное содержание, желтая — умеренное, а зеленая — безопасное для здоровья.

Накануне руководитель по закупкам свежих продуктов Metro Нина Королева заявила, что тренд на здоровый образ жизни меняет привычки людей. Покупатели интересуются более безопасными и чистыми продуктами, а потому смотрят на маркировку «Халяль» — вне зависимости от того, мусульмане они или нет.

По ее словам, отмечается повышение спроса на халяль с 2021 года — особенно на Урале, Юге и в Поволжье.

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