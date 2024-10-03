В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов
Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.
По его словам, соответствующие меры будут включать привлечение к административной и уголовной ответственности, а также лишение родительских прав.
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«Прошу вас оказать содействие в запрете движения «квадробинг» и разработке мер ответственности по данному вопросу...», — цитирует Колунова РИА Новости.
Ранее практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих высказалась о квадробике.
Сенатор Наталия Косихина, в свою очередь, предложила запретить в России субкультуру квадроберов.