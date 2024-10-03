Лавров заявил о неэффективности западных санкций против России и Китая

Экономики России и Китая в высокой степени дополняют друг друга и динамично развиваются, несмотря на односторонние ограничительные меры со стороны Запада, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«С удовлетворением констатирую, что, невзирая на различные ограничительные меры, вводимые Соединёнными Штатами и их сателлитами, экономики России и Китая продолжают динамично развиваться», — сказал дипломат.

По его словам, структура народного хозяйства двух стран имеет высокую степень взаимодополняемости. Лавров указал, что на протяжении многих лет Пекин выступает главным торговым партнёром Москвы.

Лавров заявил, что России нужен процветающий и стабильный Китай

Также глава МИД добавил, что Россия вносит значительный вклад в обеспечение энергобезопасности Китая.

Также Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их сателлиты нагнетают ситуацию в Тайваньском проливе, укрепляя политические и военные связи с администрацией острова. Позиция Москвы по вопросу Тайваня в поддержку территориальной целостности КНР неизменна, напомнил министр. По его словам, она неоднократно озвучивалась на различных уровнях, включая высший, зафиксирована в важных политических документах, в том числе в Совместном заявлении лидеров России и Китая по итогам государственного визита президента Владимира Путина в Китай в мае 2024 года.