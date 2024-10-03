Путин рассказал о новых назначениях участников СВО

Участники программы «Время героев» получили работу в органах власти, четверо из них будут работать в администрации президента России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, назначенным полпредом президента в Уральском федеральном округе, сообщается на сайте Кремля.

«Практически согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента», — сказал Путин.

Другие участники программы получили назначения в Росавиации, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей, а также в госкорпорации «Росатом». Путин выразил уверенность, что участники специальной военной операции (СВО) справятся с работой на новых должностях, поскольку хорошо проявили себя на поле боя и в ходе подготовки на платформе «Время героев».

Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Вечером в среду, 2 октября, Владимир Путин назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

О том, что Жога, участвующий в президентской программе «Время героев», может стать полпредом Путина на Урале, ранее сообщал портал Е1.ru. Его назвали фаворитом среди вероятных претендентов на должность после того, как бывший полпред Владимир Якушев 25 сентября был назначен первым вице-спикером Совфеда.