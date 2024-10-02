В РФ возмутились решением ООН по инциденту с журналистом ВГТРК и Бербок

Постоянное представительство России при ООН возмущено решение организации по инциденту с шефом нью-йоркского бюро ВГТРК Валентином Богдановым и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Соответствующий пост появился в Telegram-канале постпредства.

Во время Генассамблеи ООН Богданов пытался задать вопрос Бербок на территории, где по правилам в эти дни можно свободно работать аккредитованным журналистам. Однако сначала глава немецкого МИД потребовала "не трогать ее", а затем свита министра и вовсе оттеснила российского журналиста и его оператора.

В результате ООН понизила уровень аккредитации Богданову.

В постпредстве пояснили, что журналист находился в зоне, специально предназначенной для СМИ, не нарушал никаких норм и принципов ООН и не использовал оскорбительных выражений, однако столкнулся с неадекватной реакцией со стороны представителей ФРГ, включая применение силы.

"Крайне возмущены этим решением … Расцениваем действия немецкого пресс-атташе как нападение на российских журналистов, требуем от секретариата дальнейшего расследования этой ситуации", - заявили в дипмиссии.

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Постпредство также потребовало восстановить прежний статус журналистов и вернуть им неограниченный доступ в штаб-квартиру ООН.