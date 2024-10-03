Кремль допустил избрание президентом участника СВО

Участник военной операции на Украине теоретически сможет стать президентом России. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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— По Конституции — может. У нас в конституции четко прописано, кто может возглавить государство, — ответил он на вопрос журналистов, может ли участник боевых действий занять такой пост.

Тема возникла во время обсуждения донецкого командира Артема Жоги. Накануне вечером российский лидер Владимир Путин предложил ему должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, передает ТАСС.

Участники программы «Время героев» получили различные должности в органах власти. Четыре человека назначены на должности в администрации президента. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, которого он назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

Назначенный Путиным полпредом на Урале Жога назвал цели на посту

До этого президент РФ назначил участника специальной военной операции Артура Орлова новым председателем правления российского движения детей и молодежи «Движение первых».