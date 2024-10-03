Назначенный Путиным полпредом на Урале Жога назвал цели на посту

Новый полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, назначенный президентом России Владимиром Путиным, заявил, что на новом посту намерен максимально использовать опыт участников специальной военной операции (СВО). Названные бывшим командиром батальона «Спарта» цели были опубликованы в его Telegram-канале.

Он также отметил, что на новой должности будет опираться на военный опыт. Жога подчеркнул, что надеется на поддержку всей команды и жителей Урала.

Жога предположил также, что совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала станет эффективной.

2 октября Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полпредом в УрФО.

До этого уральские журналисты считали Жогу фаворитом среди вероятных претендентов на должность после того, как бывший полпред Владимир Якушев 25 сентября получил назначение первым вице-спикером Совфеда.