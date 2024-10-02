Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Президент России Владимир Путин назначил нового полномочного представителя на Урале: им стал Артем Жога, ранее возглавлявший парламент ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

"Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - говорится в сообщении.

Ранее другим указом Владимир Якушев был освобожден от должности полпреда президента в УрФО, которую он занял в ноябре 2020 года. В среду Якушев был назначен первым вице-спикером Совета Федерации.

Артем Жога - Герой Донецкой Народной Республики, участник специальной военной операции, член партии "Единая Россия". С сентября 2023 года был председателем Народного совета (парламента) ДНР. Перед президентскими выборами этого года был сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина.

Жога также входит в наблюдательный совет фонда "Защитники Отечества". Его сын - Герой России Владимир Жога (позывной Воха) - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Артем Жога возглавлял батальон "Спарта" до сентября 2023 года.

О предшественнике

Якушев был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году. Он сменил Николая Цуканова, работавшего на этом посту с 2018 года. С 15 июня 2024 года Владимир Якушев занимает должность врио секретаря генсовета партии "Единая Россия".

До этого также был губернатором Тюменской области, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, работал на других крупных должностях.