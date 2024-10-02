Путин рассказал, что его впечатляют беспилотники
Беспилотная авиация завораживает и не может не нравиться. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами колледжей в индустриальном парке "Руднево".
Группа студентов, с которой встретился президент, занимается беспилотниками - как управлением этими аппаратами, так и сборкой. Некоторые планируют после учебы принять участие в спецоперации РФ на Украине.
Один из студентов рассказал главе государства, что решил прийти в эту сферу еще в школьные годы, когда наткнулся на видеоролики о беспилотных аппаратах.
"Понравилось? Мне тоже нравится, - признался президент. - Это не может не нравиться. Впечатляет, конечно". "Очень приятно слышать, что вы думаете о том, чтобы помочь нашим ребятам в зоне специальной операции", - добавил глава государства.
"Только между проводами летать не надо", - призвал Путин будущих операторов беспилотников, обратив внимание на фотографию на экране. "Это просто так кадр снят", - попытался оправдаться один из студентов. "Это так кажется, да, - подтрунил президент. - Это оптический обман". "Серьезно! - не унимался студент. - Мы сделали все в рамках безопасности".