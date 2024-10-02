Небензя: Израиль строит планы по разжиганию конфликта между Ираном и США

Израиль не собирается разбираться со спровоцированным им ближневосточным кризисом в одиночку, израильские власти планируют втянуть США в прямой конфликт с Ираном. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Еще одна опасная иллюзия состоит в том, что Израиль, обладая значительным военным превосходством, планирует разбираться со спровоцированным им кризисом сам. Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником Ираном и Соединенными Штатами", - сказал он на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.