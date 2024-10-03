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Захарова: объявление Гуттериша персоной нон грата Израилем не поможет делу мира

Объявление Израилем персоной нон грата генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша - суверенное право страны, но делу мира это не поможет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии RTVI.

Захарова прокомментировала объявление Гуттериша персоной нон грата Израилем
© РИА Новости
"Суверенное право страны - объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет. Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон, который заблокировал не один проект резолюции СБ ООН и в очередной раз сорвал дипломатические усилия своими топорными действиями", - сказала дипломат.

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац 2 октября запретил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана.

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