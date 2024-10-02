Небензя заявил, что регион Ближнего Востока скатывается в пучину большой войны

Ближневосточный регион в настоящее время скатывается в пучину большой войны, а Совет Безопасности (СБ) ООН беспомощно за этим наблюдает. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет Безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим", - сказал он на заседании Совбеза по Ближнему Востоку.

"Политическая ликвидация [лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы] чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. В Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, однако сознательно пошли на обострение. Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последовавшую эскалацию ее последствий, в том числе для населения Израиля", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.