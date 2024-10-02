Володин раскритиковал выступающих против запрета пропаганды идеологии чайлдфри

Речь идёт о депутатах фракции «Новые люди», которые ранее заявили, что не поддерживают инициативу.

«Вдумайтесь только, кто может быть против закона, где мы выступаем с позиции запрета пропаганды отказа от деторождения? Это сущность человеческая! Но нам навязывают из Америки, из Европы вот эти ценности», — отметил на заседании спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что рожать или нет — выбор женщины. Володин добавил, что стоит разобраться, кто голосовал за таких депутатов.