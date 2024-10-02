Вячеслав Володин раскритиковал выступающих против запрета пропаганды идеологии чайлдфри
Речь идёт о депутатах фракции «Новые люди», которые ранее заявили, что не поддерживают инициативу.
«Вдумайтесь только, кто может быть против закона, где мы выступаем с позиции запрета пропаганды отказа от деторождения? Это сущность человеческая! Но нам навязывают из Америки, из Европы вот эти ценности», — отметил на заседании спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что рожать или нет — выбор женщины. Володин добавил, что стоит разобраться, кто голосовал за таких депутатов.
«Вы что, в пробирке родились? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит человека, который выступает против инициативы запретить что? Не право выбора, а пропаганду. Пропаганду отказа от деторождения», — сказал Володин.