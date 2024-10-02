Захарова: новый состав кабмина Японии подтверждает нежелание сотрудничать с РФ

Отсутствие в новом правительстве Японии должности министра по экономическому сотрудничеству с Россией свидетельствует об отсутствии у Токио потребности в развитии экономического диалога с Москвой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это говорит о том, что, значит, у Японии нет потребности в развитии экономических отношений с РФ, - отметила она. - Это мы понимаем. И понимаем, почему такое решение было принято: потому что Япония под давлением США приняла антироссийские экономические санкции, которые ударили в том числе и в первую очередь по японской же экономике".

"Японо-российские экономические связи полностью заблокированы японской стороной, - констатировала дипломат. - Отвечает это национальным интересам Японии или нет - лучше знать и судить самим японцам. Для нас это, в общем, закономерное и логичное действие, которое было начато правительством Японии под давлением США уже несколько лет назад".

В качестве примера официальный представитель дипведомства указала на японский автопром, который резко утратил позиции на российском рынке, и естественной реакцией России на такое непостоянство японских партнеров стала диверсификация внешнеэкономических связей. "Если закрываются одни двери, то открываются другие, - заметила она. - Если у нас прекратились экономические отношения с Японией по вине Токио, значит, мы будем искать других партнеров, в том числе в регионе. И ведь нашли".

В этой связи Захарова обратила внимание на то, что на днях Китай открыл новый крупный автоцентр в Подмосковье. "Такой скачок, такой вертикальный взлет экономических отношений с Китаем во многом обусловлен тем, что Япония по многим параметрам ушла с российского рынка и оставила после себя свободные опции, которые тут же были заняты конкурентами, - подчеркнула она. - А учитывая, что мы в этих конкурентах Японии видим взаимоуважительное отношение к нам, желание не разрывать, а развивать отношения с нами и делать это на взаимополезной и взаимоэффективной основе, то мы не были против".