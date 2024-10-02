РФ отклонила демарш Японии из-за российского самолета

Москва отклонила демарш Токио из-за мнимого нарушения воздушного пространства российским самолетом, заявила на брифинге в среду, 2 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

В сентябре Минобороны Японии обвинило российский борт Ан-26 в нарушении воздушного пространства страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо.

«Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме. Демарш был отклонен российской стороной. Никакой информации, подтверждающей его обоснованность, у нас нет», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что МИД Швеции вызвал главу российской дипмиссии в Стокгольме Виктора Татаринцева на фоне инцидента с самолетом, якобы нарушившим шведское воздушное пространство .