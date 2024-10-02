Россиянам рекомендовали не ездить в Иран

Посольство России в Тегеране на фоне эскалации вокруг Ирана рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в исламскую республику. Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 1 октября, иранские военные произвели масштабную ракетную атаку по военным базам, аэродромам на израильской территории. В Израиле и США пообещали жесткий ответ на акцию Тегерана.

«В связи с обострением положения вокруг Ирана посольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран», — отметили в дипмиссии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не исключены временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока.