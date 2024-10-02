Путин пошутил, что выпил кофе в кредит

Президент России Владимир Путин пошутил, что в кредит выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщает Life.

Российский лидер вместе с Собяниным пообщались с ребятами-бариста в местной кофейне и попробовали эспрессо. На вопрос журналиста об оплате, адресованном мэру российской столицы, Путин пошутил, что кофе куплен в кредит. Отмечается, что позже за кофе заплатил один из сопровождающих Путина и Собянина.

2 октября Путин открыл инновационную площадку подготовки колледжей в индустриальном парке «Руднево». Одно из главных направлений работы площадки — создание дронов. Вместе с президентом России на открытие прибыли первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Путин открыл инновационный колледж для операторов БПЛА

Площадка в «Руднево» была спроектирована с учетом новой концепции развития среднего профобразования столицы. Здание занимает площадь в 9,1 тыс. кв. м, на которых разместили 21 мастерскую и лабораторию.