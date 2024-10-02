МИД РФ высказался в связи с протестами на Мартинике

МИД РФ призвал Францию отбросить колониальные методы. С таким заявлением официальная представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова выступила на очередном брифинге, комментируя протесты на острове Мартиника — заморской французской территории.

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«Обострение социально-экономических проблем, возникновение острых политических кризисов во французских заморских территориях являются абсолютно четко прямым следствием незавершенности процесса деколонизации», — заявила она.

По словам российского дипломата, Парижу «хочется получать бонусы, как ранее получала французская империя», но это вызывает «народное недовольство».

В ночь на 18 сентября на Мартинике около 50 протестующих подожгли ресторан McDonald's и попытались также поджечь гипермаркет Carrefour. Кроме того, были сожжены 12 автомобилей и разграблены 17 магазинов в городе Фор-де-Франс. Поводом для беспорядков стали высокие цены, которые оказались на 40% выше, чем на территории материковой Франции.

19 сентября на острове ввели комендантский час с 21:00 до 5:00 по местному времени после погромов. Отмечалось, что за первую неделю протестов были сожжены 44 машины. Арестованы 30 подозреваемых в насильственных протестах.

22 сентября Франция направила спецназ CRS8 на Мартинику для борьбы с беспорядками.