Захарова сочла опасными и безответственными слова Борреля об ударах по России

Российская сторона считает опасными и безответственными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о разрешении Украине наносить удары по объектам на территории России западным оружием. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает «Интерфакс».

«Это же его слова о том, что никаких переговоров, только в бою должно быть определено, кто победитель», — сказала она.

До этого Боррель призвал страны Европейского союза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Он подчеркнул, что Украине следует наносить «удар по лучникам, а не только по стрелам».

Также Боррель напомнил, как в Нью-Йорке он в очередной раз обратился к своим коллегам с просьбой ускорить поставки большего количества систем противовоздушной обороны для Украины. Кроме того, дипломат призвал разместить больше заказов на производство оружия.