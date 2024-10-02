В МИД оценили перспективы переговоров по СНВ с США

США не заинтересованы в диалоге по стратегической стабильности, в связи с чем Россия не видит смысла в обсуждении возобновления ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Lenta.ru

«До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен. На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности при уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранении созданных Соединенными Штатами Америки и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности», - сказала дипломат. ТАСС

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова к длительному противостоянию с США. Москва24