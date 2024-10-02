Захарова: РФ не видит диалога с США по стратстабильности вне комплексного подхода

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия не видит перспектив для диалога с США по стратегической стабильности без учета Вашингтоном всех комплексных вопросов, касающихся коренных интересов Москвы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен. На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности при уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранении созданных Соединенными Штатами Америки и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Вашингтоном по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности. "А именно на этом настаивает российская сторона и настаивает последовательно. Очень важный элемент - это текущие условия безопасности. И об этом тоже неоднократно российская сторона говорила и разъясняла позицию", - напомнила она.

Официальный представитель МИД РФ разъяснила, что Россия выступает против "обособления переговоров от военно-политических реалий". "На фоне стремления США и НАТО нанести России, как они формулируют, стратегическое поражение и радикально подорвать нашу безопасность, основы для равноправного диалога просто отсутствуют", - отметила Захарова.

Она также информировала, что на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не проводил встреч или переговоров с представителями Запада по теме стратегической стабильности.