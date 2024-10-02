В МИД РФ отреагировали на призыв Джонсона принять Украину в НАТО

Высказывания экс-главы правительства Британии Бориса Джонсона представляют собой подстрекательство к прямому участию НАТО в военном конфликте с Россией. Такое заявление на брифинге сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Российская газета

Дипломат обратила внимание на статью Джонсона, опубликованную в издании The Spectator, в которой он утверждает, что предоставление Киеву членства в НАТО может стать «решающим посланием для Кремля и принести украинскому народу веру, надежду и ясность». ТАСС

«Подобные провокационные заявления - ничто иное, как подстрекательство к прямому вовлечению НАТО в вооруженное противостояние с Россией. К каким последствиям это может привести, Борис Джонсон не интересуется, его это не интересует. Его вообще не волнует судьба миллионов людей, как мы понимаем», - отметила Захарова. Lenta.ru