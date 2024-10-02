Медведев получил новую должность

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров ПАО «Ростелеком». Об этом пишет пресс-служба компании на официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что состоялось первое заседание нового состава совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года.

На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.

Дмитрий Медведев в 2000–2001 и 2002–2008 годах занимал пост председателя совета директоров «Газпрома», который покинул после избрания на пост президента РФ. После этого он не занимал должности в госкомпаниях.