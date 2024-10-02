Кремль отреагировал на объявление Гутерриша персоной нон грата в Израиле

Израиль не допускает какой-либо роли ООН в урегулировании конфликта в секторе Газа, а также на всем Ближнем Востоке. Об этом Telegram-каналу Shot заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета.Ru

«По сути, мы видим точку зрения Израиля, которая говорит о том, что Израиль не допускает какой-либо роли ООН. Действительно, ситуация крайне напряженная в регионе, мы призываем всех к сдержанности», — отметил Песков. News.ru

Ранее Израиль признал генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. По словам главы МИД страны Исраэля Каца, тот, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, не заслуживает приезжать на израильскую землю и находиться на ней. Ura.Ru