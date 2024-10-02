Захарова обвинила Молдавию в «зачистке инфополя»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Молдавии аккредитовать корреспондента РИА Новости на освещение выборов примером «зачистки информационного поля». Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы президента пройдут в Молдавии в октябре 2024 года. В этот же день в стране состоится референдум о евроинтеграции. По итогам референдума в Конституции Молдавии могут закрепить курс на вступление в ЕС.

Ранее МИД Молдавии отказал в аккредитации на выборы корреспонденту РИА Новости, сославшись на «несоответствие его заявки законодательству страны». На конкретную проблему в заявке министерство не указало.

«Молдавские власти вот так и относятся к своим гражданам, вот так они и зачищают информационное поле страны», - так это прокомментировала Захарова.

Она добавила, что это еще один «вопиющий факт» дискриминации российских журналистов властями Молдавии. Ранее Кишинев также сократил количество избирательных участков, которые откроются в октябре на территории России: их будет пять по сравнению с 17-ю на выборах 2020 года.