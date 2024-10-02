В МИД РФ отреагировали на призыв Джонсона принять Украину в НАТО

Призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять Украину в НАТО является подстрекательством к конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Комментируя статью Джонсона для журнала Spectator, Захарова заявила, что призыв экс-премьера немедленно предоставить Киеву членство в НАТО является подстрекательством прямого вооруженного конфликта между альянсом и Россией. Дипломат добавила, что в своих суждениях Джонсон не руководствуется сохранением жизней.

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Захарова также высказалась о словах экс-главы британского правительства о том, что он любит Россию. По ее словам, это высказывание Джонсона является «англосаксонским шабашем».

Ранее бывший британский премьер опубликовал статью для журнала Spectator, в которой призвал «немедленно принять Украину в НАТО».