Захарова описала смену руководителя НАТО строчками из басни Крылова

Генеральным секретарем НАТО является человек, который реализует волю Соединенных Штатов. Об этом в своей авторской программе на Радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Дипломат отметила, что руководитель альянса занимается координацией и реализацией воли тех, кто по-настоящему управляет блоком. Поэтому эту должность, по ее словам, следовало бы назвать «ответственность секретарь НАТО».

«По поводу руководителя НАТО еще Крылов написал в басне. "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь"», - сказала Мария Захарова, описывая смену генсека альянса.

Она также отметила, что все ключевые заместители генсека представляют США. Поэтому все руководится изнутри американцами.

Захарова посоветовала США перестать притворяться

Напомним, вчера уходящий с поста руководителя НАТО Йенс Столтенберг официально передал полномочия Марку Рютте. Тот пообещал следовать приоритетам альянса, а именно поддержке Украины и увеличению расходов на коллективную оборону.

Марк Рютте ранее был премьер-министром и министром по общим вопросам Нидерландов. Он зарекомендовал себя как сторонник жестких мер в сфере экономики, миграции и роли Нидерландов в НАТО и ЕС.