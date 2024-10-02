Лавров провел встречу с послами арабских государств

Глава МИД России Сергей Лавров провел в среду встречу с послами арабских государств в связи с очередным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских государств по их просьбе. Она (просьба о встрече - прим. ТАСС) поступила вчера поздно вечером, соответственно, была удовлетворена. И сегодня эта встреча состоялась. В ходе обмена мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке главное внимание было уделено продолжающейся беспрецедентной эскалации насилия", - указала дипломат. "Подчеркнуто также, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность, ответственный подход в соответствии с известными решениями Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности", - добавила Захарова.