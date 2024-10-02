Заявления о необходимости «оттащить» Россию от взаимодействия с Китаем и вернуть ее к интеграции в европейскую экономику бессмысленны. Так замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео о том, чтобы вернуть РФ в европейскую экономику. Газета.Ru

«После разрыва отношений в экономической сфере с нами, в энергетической сфере, честно говоря, европейская экономическая модель чувствует себя не очень здорово. Но не мы прервали отношения. Не мы вводили санкции против России, а Запад. Европейские страны в первую очередь присоединялись, а иногда бежали впереди американцев», — отреагировал Джабаров. Lenta.ru

По его словам, европейцы, прежде всего, должны сами сделать шаг навстречу России и показать, что они готовы к равноправному сотрудничеству. RT на русском