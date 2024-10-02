Песков прокомментировал новости о разговоре Путина и Шольца

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия пока не запрашивала разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что непубличных контактов Путина с немецким канцлером также не было. Накануне немецкие СМИ рассказали, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным в ближайшие недели.

Сообщалось, что Шольц хочет организовать беседу в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии. Если этот разговор состоится, он станет первым прямым контактом Путина и Шольца с декабря 2022 года.

Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

В начале сентября Шольц заявил, что пришло время найти выход из украинского кризиса. Он призвал провести еще одну международную конференцию и пригласить на нее Россию. СМИ тогда сообщили, что Шольц работает над мирной инициативой, предусматривающей территориальные уступки со стороны Украины.