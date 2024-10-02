В Госдуме раскрыли планы НАТО относительно ударов по России

Североатлантический альянс (НАТО) хочет легализовать удары по России и остаться при этом в стороне. Планы альянса раскрыл депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

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«За созданием так называемых новых украинских ракет, без сомнения, стоят западные специалисты из структур НАТО, которые таким образом хотят легализовать удары по России, при этом формально оставшись в стороне», — сказал Шеремет, отметив, что Украина не способна производить новое оружие самостоятельно.

Депутат также посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому «привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад».

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев нарастит свое производство дронов и баллистических ракет. По его словам, ведомство привлекает союзников из-за рубежа к созданию совместных предприятий для развития военной индустрии.