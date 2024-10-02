Россия призвала к незамедлительному прекращению боев на Ближнем Востоке

Россия призывает к незамедлительному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и к поиску дипломатического выхода из сложившейся опасной ситуации.
Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".
"Наш призыв очень простой: самое время незамедлительно прекратить боевые действия, разумеется, прекратить нарушать территориальную целостность <...> и заняться реальным поиском политического и дипломатического выхода из этой чрезвычайно опасной ситуации", - сказал дипломат.