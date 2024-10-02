Путин обратился к российским евреям

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении он подчеркнул, что этот праздник несет верующим евреям радость быть частью многовекового исторического и культурного наследия.

«Он символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование. В эти дни люди подводят итоги прошедшего года, намечают планы на будущее», — написал Путин.

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Президент добавил, что жизнь еврейской общины России наполнена добрыми делами. По его словам, еврейские организации вносят большой вклад в укрепление диалога между нациями и религиями в стране, а также в поддержание мира и согласия в обществе.