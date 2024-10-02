Захарова сделала заявление о роли США в ситуации на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что роль Соединенных Штатов в качестве миротворца в конфликте между Израилем и Палестиной вновь пододвинула Ближний Восток к обрыву, передает радио Sputnik.

«Если бы за последние месяцы, год, были расставлены все точки над «i», когда одни бы назвали противников других, США сказали бы, что будут противодействовать определенной стороне или государству, что не берут на себя роль посредника, что они будут заниматься именно силовым решением — это был бы один разговор», — сказала дипломат.

Однако, считает Захарова, Вашингтон пришел в регион с ролью миротворца, и такое развитие событий в очередной раз пододвинуло Ближний Восток к обрыву.

1 октября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не хочет продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Захарова сделала заявление после атаки Ирана на Израиль

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступили данные о том, что Иран нанес удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет.