Лавров заявил, что Китай и Россия нужны друг другу

России заинтересована в процветающем и стабильном Китае, а Пекину нужна сильная и успешная Россия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

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Сотрудничество РФ и КНР в настоящее время приобрело характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, считает глава российского МИД.

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Он отметил, что согласно оценке лидеров двух стран, двусторонние отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и «постоянно обогащаются новым содержанием».

«Мы убеждены: «России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия», — пишет Лавров в своей статье.

Главной движущей силой российско-китайских отношений министр назвал «интенсивные доверительные контакты» президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина.

2 октября Си Цзиньпин заявил о совместном поддержании Пекином и Москвой мира и стабильности.

Ранее Китай сделал предупреждение НАТО.