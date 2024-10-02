Путин прокомментировал отношения России и Китая

Путин: отношения России и Китая выдержали испытание временем
Российский лидер Владимир Путин заявил, что тесные и взаимовыгодные отношения России и КНР выдержали испытание временем.
«Тесные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем», — цитирует Путина Центральное телевидение Китая.
По словам главы государства, в настоящее время отношения двух стран находятся на самом высоком уровне за всю историю.
Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет вместе с Россией обеспечивать мир и стабильность на планете.
Также в Минобороны России назвали отношения Москвы и Пекина образцовыми.