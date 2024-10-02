В Госдуму внесли проект о совершенных нелегальными мигрантами преступлениях

В Государственную думу внесли законопроект, по которому совершение преступления нелегальным мигрантом станет отягчающим обстоятельством. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ.

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Авторами проекта закона являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД.

Госдуме предлагают разрешить высылать мигрантов с просроченными документами

«В этой связи законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом «т», согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

1 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции. Конфискация имущества будет производиться в случае, если будет доказано, что преступление совершено из корыстных побуждений. У организаторов нелегальной миграции будут изыматься денежные средства, ценности и иное имущество, полученное в качестве «награды» за совершение преступления от «клиентов».

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что Россия должна быть открыта для мигрантов.