Захарова сделала заявление после атаки Ирана на Израиль

Политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке полностью провалилась, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Израиль осенью 2024 года уничтожил ряд военных и политических лидеров ХАМАС, «Хезболлы», провел несколько крупных акций. Иран в ответ нанес мощный ракетный удар по израильским военным базам и аэродромам.

Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль

«Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, усилия госсекретаря США Энтони Блинкена, неоднократно посещавшего страны макрорегиона, привели в итоге не к урегулированию, а «к десяткам тысяч жертв и тупику».