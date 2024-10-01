Песков высказался о переговорах Путина и Нетаньяху

Контактов президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока не запланировано, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, готова ли Москва оперативно организовать беседу Путина и Нетаньяху при необходимости и поступал ли РФ такой запрос.

В настоящий момент нет таких планов, — сказал Песков.

Стало известно о подготовке разговора Нетаньяху с Путиным

Ранее израильский портал Ynet написал, что Тель-Авив пытается организовать разговор Нетаньяху с Путиным. Публикация появилась до удара Ирана по Израилю. По данным издания, Нетаньяху хочет убедить Путина «оказать давление на Тегеран», чтобы тот отказался от планов нападать. В офисе премьер-министра Израиля отказались подтверждать эту информацию.

В свою очередь Telegram-канал INSIDER-T передает, что Иран готовится вступить в большую войну с Израилем и провел переговоры с Кремлем. Канал указал, что для России это станет проблемой, так как многие страны региона — военные союзники РФ.