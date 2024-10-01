В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю
Пока на поздно, сторонам нужно прекратить боевые действия, а Израилю вывести войска с ливанских территорий и вернуться к политико-дипломатическим методам решения конфликта. Об этом «Парламентской газете» сказал председатель Комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Около 20.00 по московскому времени Иран выпустил по Израилю сотни ракет, некоторые из них пробивают знаменитый «железный купол». Сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории еврейского государства, а власти призывают людей укрыться в бомбоубежищах. МИД Израиля уже назвал атаку беспрецедентной.
Действия Ирана очевидно стали ответной реакцией, считает Леонид Слуцкий. Ранее, в июле, в Тегеране в своей резиденции был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, в конце сентября израильские войска при обстреле Ливана ликвидировали генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, а в ночь на 1 октября Израиль приступил к сухопутной операции в приграничных районах Ливана.
«Атака Ирана — ответ на ограниченную наземную операцию Израиля и политическое убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Тель-Авив, благодаря поддержке Вашингтона, пошел на неизбирательную агрессию против суверенного государства. Теперь идет встречная реакция обострения», — сказал лидер фракции ЛДПР.
По мнению Леонида Слуцкого, обстановка в регионе сейчас очень взрывоопасна, поэтому, пока на поздно, сторонам нужно прекратить боевые действия, а Израилю вывести войска с ливанских территорий и вернуться к политико-дипломатическим методам решения конфликта.
«Именно в эту сторону должны быть направлены усилия мирового сообщества», — уверен председатель Комитета Госдумы по международным делам.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что предсказание основателя и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о Ближнем Востоке сбывается, в регионе повышаются риски Большой войны. По его мнению, слова Жириновского о Ближнем Востоке были прогностическими.
«Предсказание Жириновского действительно сбывается. Действия Израиля приводят к масштабной эскалации насилия в регионе, которая повышает риски Большой войны. Иран пообещал ответ. «Арабская улица» на грани», — подчеркнул политик.