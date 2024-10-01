В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю

Пока на поздно, сторонам нужно прекратить боевые действия, а Израилю вывести войска с ливанских территорий и вернуться к политико-дипломатическим методам решения конфликта. Об этом «Парламентской газете» сказал председатель Комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Около 20.00 по московскому времени Иран выпустил по Израилю сотни ракет, некоторые из них пробивают знаменитый «железный купол». Сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории еврейского государства, а власти призывают людей укрыться в бомбоубежищах. МИД Израиля уже назвал атаку беспрецедентной.

Действия Ирана очевидно стали ответной реакцией, считает Леонид Слуцкий. Ранее, в июле, в Тегеране в своей резиденции был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, в конце сентября израильские войска при обстреле Ливана ликвидировали генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, а в ночь на 1 октября Израиль приступил к сухопутной операции в приграничных районах Ливана.

«Атака Ирана — ответ на ограниченную наземную операцию Израиля и политическое убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Тель-Авив, благодаря поддержке Вашингтона, пошел на неизбирательную агрессию против суверенного государства. Теперь идет встречная реакция обострения», — сказал лидер фракции ЛДПР.

По мнению Леонида Слуцкого, обстановка в регионе сейчас очень взрывоопасна, поэтому, пока на поздно, сторонам нужно прекратить боевые действия, а Израилю вывести войска с ливанских территорий и вернуться к политико-дипломатическим методам решения конфликта.

«Именно в эту сторону должны быть направлены усилия мирового сообщества», — уверен председатель Комитета Госдумы по международным делам.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что предсказание основателя и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о Ближнем Востоке сбывается, в регионе повышаются риски Большой войны. По его мнению, слова Жириновского о Ближнем Востоке были прогностическими.