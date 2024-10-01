Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что киевскому режиму передано тем или иным образом 242 млрд долларов, налогоплательщикам на Западе следует подумать об этом, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Только одни Соединенные Штаты потратили на поддержку украинской власти 94 млрд долларов, говорилось в заявлении Блинкена, отметил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

«Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, посчитайте, сколько полезных вещей можно было бы сделать на эти деньги!» – призвал заместитель председателя СБ России.

Ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.