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Депутат Слуцкий: Предсказание Жириновского о Ближнем Востоке сбывается

Предсказание основателя и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о Ближнем Востоке сбывается, в регионе повышаются риски Большой войны. Об этом NEWS.ru заявил действующий председатель партии, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник.

Предсказание Жириновского о Ближнем Востоке начало сбываться
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Днем 1 октября армия обороны Израиля сообщила в соцсетях о введении особых мер в сфере гражданской обороны практически на всей территории страны в свете начала наземной операции в Ливане. В государстве также ограничены собрания и образовательная деятельность. Позднее населению центральной части государства, включая Тель-Авив, предписали находиться рядом с убежищами.

По мнению Слуцкого, слова Жириновского о Ближнем Востоке были прогностическими, кроме того, мировая политика начала сыпаться, как карточный домик.

«Предсказание Жириновского, действительно, сбывается. Действия Израиля приводят к масштабной эскалации насилия в регионе, которая повышает риски Большой войны. Иран пообещал ответ. «Арабская улица» на грани», — подчеркнул политик.

Он добавил, что на информационной повестке больше не стоят вопросы Украины, поскольку их перекрыл «пепел большой ближневосточной войны». 

Политика
Владимир Жириновский
Комитет госдумы по международным делам
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