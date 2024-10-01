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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил налогоплательщикам в США и других западных странах подсчитать, сколько полезных вещей можно было бы сделать на переданные Украине средства. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что общий объем выделенной Украине помощи со стороны Запада составляет $242 млрд.

По мнению Медведева, все эти средства были направлены «ради большего кровопролития и воровства».

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«Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги!», — обратился политик к жителям западных стран.

Напомним, что значительная часть средств, выделенных Вашингтоном и Брюсселем на помощь Украине, непосредственно в республику не направлялась. В частности, деньги были затрачены на возобновление вооружений в американских арсеналах.