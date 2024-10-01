Стало известно о подготовке разговора Нетаньяху с Путиным

Израильская сторона обсуждает возможность проведения телефонного разговора между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным, пишет портал Ynet.

По данным портала, контакты ведутся в свете сообщений о возможном ударе Ирана по Израилю.

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В частности, высокопоставленный представитель Белого дома предупредил: есть признаки того, что Тегеран намерен немедленно нанести удар баллистическими ракетами по Израилю.

Напомним, что последний разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся в декабре прошлого года.