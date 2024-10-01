США расширили санкции против России

Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон расширил санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, США внесли в санкционный список 7 физических, а также 2 юридических лица из России. Среди них оказались Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО «Солар-Инвест» и ООО «Вымпел-Содействие». Отмечается, что попадание в санкционный список означает заморозку американских активов, а также запрет для граждан и компаний из США вести бизнес с перечисленными лицами.

Ранее США ввели санкции против одного россиянина и платежной системы Cryptex.