Россия решительно осуждает вторжение в Ливан, которое может привести к дальнейшей эскалации насилия в регионе, и призывает Израиль вывести войска. Об этом говорится в заявлении, размещенном сегодня на сайте МИД РФ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после взрывов 17 и 18 сентября средств связи в разных районах Ливана. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. 28 сентября стало известно, что в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута погиб лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла.

А сегодня ночью Тель-Авив объявил о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы».

«Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров «Хезболла», приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе. Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта», - говорится в заявлении МИД России.

Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание на то, что уже поступают сведения о десятках погибших мирных жителей и есть основания предполагать, что число жертв будет неуклонно расти.

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«Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее западные СМИ отметили, что, несмотря на заявления Израиля о том, что проводятся «ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды» в Ливане, количество войск, развернутых страной в последние дни, «породило предположения о том, что может быть проведена более масштабная операция».