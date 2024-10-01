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В МИД России прокомментировали обновление ядерной доктрины России

Президент России Владимир Путин дал четкие направления обновления ядерной доктрины Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков во время своего выступления в Государственной думе. Газета.Ru

«Когда будет опубликован указ соответствующий, тогда мы к этой теме вернемся. То, что сказал президент, выступая перед участниками соответствующего совещания, по-моему, исчерпывающим образом отфиксировало направления, по которым произойдет модификация в госполитике», — сказал Рябков. News.ru

Ранее Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. Деловая газета «Взгляд»

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